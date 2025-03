Oasport.it - Golf, Neergard-Petersen svetta nel Puerto Rico Open a metà gara. Manassero a contatto con i migliori

isti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell’altetnate event di questa settimana. Siamo infatti arrivati adel(montepremi 4 milioni di dollari), evento che concede la possibilità a coloro che non sono riusciti a rientrare tra i protagonisti dell’Arnold Palmer Invitational di non perdere il ritmovolando nella splendida cornice dello stato centroamericano.Dopo 36 buche guida la leaderboard Rasmus. Il danese piazza un sonoro -7 di giornata che gli consente di issarsi in prima posizione con lo score complessivo di -15 (129 colpi). Lo scandinavo vanta una lunghezza di margine sull’ex leader Davis Riley, e due sull’americano Austin Cook. In quarta posizione con il punteggio di -12 troviamo l’australiano Karl Vilips e gli statunitensi William Mouw e Noah Goodwin.