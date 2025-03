Internews24.com - Gol Lautaro, il Toro fa 3-2 in Inter Monza: la goal line technology convalida la rete ed esulta il Meazza – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di RedazioneGolMartinez, ilfa 3-2 di testa in tuffo in questo, lasegna laedil, ecco qui il videoGol, ci ha pensato proprio lui – e chi se non lui – a segnare ladel momentaneo 3-2 nerazzurro in. Parliamo, naturalmente, della sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Cos’è successo? Ve lo diciamo subito. Nasce tutto da un cross di Carlos Augusto dalla sinistra, l’argentino arriva di testa in tuffo colpisce, Turati prova a salvare con un supervento. Laassegna però laal, la palla era entrata!(3-5-2): 13 Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 95 Bastoni; 10, 8 Arnautovic.