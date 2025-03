Agi.it - Gol e spettacolo al Tardini, Parma-Torino 2-2

AGI - Ilacciuffa il 2-2 contro ilnel match delvalido per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025: alle reti siglate da Eljif Elmas e Che Adams risponde la doppietta di Mateo Pellegrino. Un punto a testa per muovere la classifica. Sfida sospesa per oggetti in campo Nei primi minuti di gioco le due squadre scelgono un approccio molto cauto, concedendosi una fase di studio. All'8' dalla Curva dei ducali vengono lanciati in campo degli oggetti, che portano alla sospensione della sfida per circa un minuto. Al 14' Biraghi ci prova direttamente su calcio di punizione, ma la palla viene deviata in corner da Vogliacco. Al 19' i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Valeri, ma qualche secondo più tardi è ilad andare a segno con Eljif Elmas: il macedone salta Delprato e conclude sul secondo palo per l'1-0 dei suoi.