Internews24.com - Gol Calhanoglu, il turco fa 2-2 in Inter Monza: esplode San Siro – VIDEO

di RedazioneGol, ilsegna e fa 2-2 incosì lo Stadio Giuseppe Meazza in San, ecco il VIDEO della rete del nerazzurro Gol, ci ha pensato lui a pareggiare questo. Parliamo, naturalmente, della sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Bisseck appoggia per il centrocampista che arriva di gran potenza, calcia di collo esterno e trova l’angolino basso! Grandissima rete del! Ecco il video da X. ?? GOAL: Hakan Çalhano?lu??2-2pic.twitter.com/0xScevQK4w— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 8, 2025(3-5-2): 13 Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20, 22 Mkhitaryan, 95 Bastoni; 10 Lautaro, 8 Arnautovic. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi.