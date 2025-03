Bergamonews.it - Goggia, Gigante con rimpianti: errore nella seconda manche, sfuma il podio

Poteva essere davvero il primoindopo oltre sette anni, invece per Sofiala gara di Are è un grande rimpianto.Sulla pista svedese,mattina di sabato 8 marzo, la bergamasca ha vistore un potenziale piazzamento a causa di unche ha mandato alle ortiche una giornata che poteva essere da incorniciare.La prima, infatti, è stata quasi perfetta, non fosse stato per unnel secondo intermedio che le ha fatto perdere diversi centesimi rispetto a Federica Brignone, che ha piazzato il miglior tempo di, ma il suo 56?87 (con partenza abbassata per decisione degli organizzatori) è stato comunque il secondo miglior tempo assoluto, di 34 centesimi dietro la connazionale, pure se col fiato sul collo delle dirette rivali.La, scendendo come penultima, è stata quella amara: a metà discesa un dosso l’ha costretta ad una rotazione eccessiva, facendole perdere la traiettoria e costringendola a fermarsi.