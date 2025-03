Quotidiano.net - Goffredo Bettini (Pd): “Il riarmo Ue è un errore. Schlein fa bene a dire no”

Roma, 8 marzo 2025 – Come valuta il Piano europeo di Ursula von der Leyen approvato dagli Stati dell’Unione? “Non positivamente – avvisa netto etto, grande vecchio del Pd, guru di molte generazioni di big della sinistra - La parola “” che sta allegramente trascinando l’iniziativa di alcuni leader democratici europei non mi piace. Ha in sé un significato aggressivo. Altra cosa è parlare di una necessaria difesa comune europea. Che eserciti un ruolo di deterrenza e sicurezza a sostegno di un equilibrio e dialogo multipolare. Ciò presuppone, prima di tutto, una nuova unità politica dell’Europa almeno nel suo nucleo fondamentale, condizione ineludibile per un’integrazione militare”.È quello che manca nel Piano von der Leyen? “Non vedo nel piano di Ursula una spinta in questazione, piuttosto un massiccio investimento in armamenti, che rischia di essere fonte di confusione, che distoglie ingenti somme dalle politiche sociali, alimentando le ambizioni fuori tempo di singoli Stati.