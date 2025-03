Game-experience.it - God of War Remaster, l’annuncio è in programma all’evento per il 20° anniversario? Risponde Santa Monica

Studio ha ufficialmente smentito i rumor su un possibile annuncio di God of Wardurante l’evento per il 20°della saga. Ricordiamo infatti che nella giornata del 23 marzo, presso la Gallery Nucleus di Alhambra, in California, si terrà una mostra per celebrare Kratos e la sua storia, con incontri con gli sviluppatori e i doppiatori, oltre a un torneo social che decreterà la divinità più potente tra i pantheon greco e norreno. Tuttavia, in un post pubblicato su X, lo studio ha chiarito che non ci saranno annunci ufficiali durante le celebrazioni, deludendo chi sperava nel reveal di una raccolta.Le indiscrezioni su una possibile collection rimasterizzata dei primi giochi di God of War per PS5 circolano da mesi. Inizialmente, si pensava a un annuncio durante i The Game Awards di dicembre 2024, poi allo State of Play di febbraio 2025, ma entrambe le occasioni sono passate senza novità.