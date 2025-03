Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa eliminano le politiche sull’inclusività. E il Pentagono censura pure una foto di Enola Gay, il bombardiere nucleare di Hiroshima

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unadell’Gay, ilche sganciò la prima bomba atomica su, è finita nella lista nera deldelle immagini dare. La motivazione, secondo fonti interne, risiede nella presenza della parola “gay” nel nome dell’aereo, che ha portato i revisori a considerarla potenzialmente in contrasto con le direttive cheleDei (diversità, equità e inclusione) del Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Il B-29 era stato battezzatoGay in onore della madre del colonnello Paul Tibbets, il pilota dell’aereo.Secondo l’Associated Press, che per prima ha rivelato il caso, altre immagini hanno subito la stessa sorte. Tra queste, i ritratti di membri delle forze armate con il cognome “Gay”, come il sergente dei Marines A.C. Gay. In totale, oltre 26.