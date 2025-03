Iltempo.it - Gli Usa abbandonano esercitazioni Nato in Ue: cosa prevede il piano di Trump

Gli Stati Uniti hanno informato i loro alleati della loro intenzione di cessare la partecipazione alla pianificazione delle prossimemilitari in Europa. Nello specifico, questa decisione avrà ripercussioni su diversein Svezia. Lo riporta il quotidiano svedese Expressen, come riferisce Rbc Ukraine. «Ci sono poche informazioni, ma l'annuncio riguardain cui gli Stati Uniti svolgono un ruolo cruciale nelle attività complessive dellein Europa e, di conseguenza, nella difesa del continente europeo», scrive Expressen, citando fonti secondo cui il blocco della pianificazione da parte degli Stati Uniti non si applica alleprogrammate per il 2025. «Si tratta di esercizi che sono attualmente 'in fase di progettazionè, il che significa che sono un pò più avanti nel tempo», ha affermato una delle fonti di Expressen.