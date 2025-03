Lettera43.it - Gli Stati Uniti vogliono ritirarsi dalle esercitazioni Nato in Europa

Leggi su Lettera43.it

Glihanno notificato agli alleati dellal’intenzione di porre fine alla propria partecipazione alla pianificazione di futuremilitari in. Lo riporta il quotidiano svedese Expressen, citando fonti informate. La decisione non avrà comunque ripercussioni immediate: le forze di Washington prenderanno infatti parte alledell’Alleanza atlantica già programmate per il 2025, nelle quali gli Usa svolgono un ruolo importante.Esercitazione(Getty Images).La decisione di Trump riguarderà le«in fase di progettazione»La decisione di Donald Trump, scrive Expressen, riguarderà leattualmente «in fase di progettazione» e rientra nella strategia Usa di ridurre la spesa militare in, per indirizzare maggiori fondi verso altre aree, su tutte la regione indo-pacifica, con l’obiettivo di contrastare la Cina.