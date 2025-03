Pordenonetoday.it - Gli scatti Gaetano De Faveri raccontano gli orrori delle guerre

Leggi su Pordenonetoday.it

La speranza non delude, spes non confundit è il motto impresso per l’indizione del Giubileo 2025. A Pordenone è in arrivo un evento che mette al centro la parola chiave del Giubileo, celebrandone il significato più profondo. "Perché tutti noi siamo consapevoli del grande bisogno di speranza, in.