Gli auguri delle sorelle d’Italia alle donne | La vera festa sarà quando non servirà più una festa Lavoriamo per questo

in «tacco 12 o sneakers», a quelle in divisa, a quelle che hanno un ruolo pubblico e sono di ispirazione per molte,altre che pur «invisibili» ai più svolgono un ruolo straordinario nella quotidianità. A tutte lesono arrivati gli” che, ciascuna con il proprio stile, hanno voluto lanciare un messaggio di forza e impegno per8 marzo.«Non ideologia, ma concretezza»«Con lenon ideologia, ma concretezza», recita la locandina pubblicata da FdI sulle proprie pagine social, seguita dslide che riportano i risultati conseguiti dal governo Meloni.Arianna Meloni: «Grazie a tutte, ma su tutte grazie“invisibili” che ogni giorno costruiscono un mondo più equo»«Grazie. A tutte, ma su tutte grazieinvisibili che con coraggio, dedizione e senza mai lasciarsi abbattere costruiscono ogni giorno un mondo più equo, in cui ciascuno sia davvero libero di esprimere il proprio talento», ha scritto sul proprio profilo Facebook, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di FdI.