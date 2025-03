Iodonna.it - Gli appuntamenti con yoga, fitness e benessere di inizio primavera

Leggi su Iodonna.it

Marzo è il mese che ci conduce dritti dritti verso la, che di norma è il periodo migliore per dedicarsi alle attività all’aria aperta, comee in generale tutti quei momenti diche fanno bene al nostro corpo e alla nostra mente.In questo articolo parliamo degli eventi di marzo e aprile, ma prima ecco qualche tip per affrontare al meglio l’arrivo della.Non solo, ecco le tips deldi questa1. Affrontare le allergie stagionaliIn questo periodo sarebbe meglio evitare di uscire nelle ore più ventose e tenere le finestre chiuse nelle giornate con alta concentrazione di pollini. È importante anche lavarsi spesso le mani e i capelli e cambiare i vestiti dopo essere stato all’aperto. Usiamo, se possibile, un purificatore d’aria in casa.