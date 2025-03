Chiccheinformatiche.com - Giveaway: cosa sono e come si organizzano in maniera legale?

Leggi su Chiccheinformatiche.com

strumenti di marketing sempre più diffusi per aumentare l’engagement sui social media e promuovere prodotti o servizi. Consistono in concorsi a premi in cui gli utenti partecipano seguendo specifiche regole stabilite dall’organizzatore. Sebbene sembrino semplici da gestire, è essenziale conoscere le normative vigenti per evitare problemi legali.Unè una strategia promozionale che permette di offrire premi agli utenti che soddisfano determinati requisiti,seguire una pagina social, commentare un post o taggare amici. L’obiettivo è aumentare la visibilità di un brand, fidelizzare il pubblico e ottenere maggiore interazione sulle piattaforme digitali. Questo tipo di iniziativa può essere organizzato su diverse piattaforme, tra cui Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.