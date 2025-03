Metropolitanmagazine.it - Giuseppe Giofrè, chi è l’ex fidanzato e grande amore Adam

si è trasferito per lungo tempo a Los Angeles dove ha coltivato con successo la sua carriera da ballerino; ha avuto l’onore di passare da un palco all’altro, offrendo le proprie performance ad artisti dalseguito come Taylor Swift e Justin Timberlake. Tra un impegno e l’altro, il nuovo giurato di Amici di Maria De Filippi era riuscito anche a trovare l’; stando a quanto riportato in rete, avrebbe infatti avuto per diverso tempo una relazione con un suo collega,Vessy.ufficializzò la sua relazione conVessy nel 2019, in corrispondenza dei festeggiamenti per il loro primo anniversario di relazione. “Ti amo Bubba“, aveva scritto il ballerino su Instagram, con tempestiva risposta al miele dell’ormai ex: “Un anno vola via così dannatamente veloce.