Biccy.it - Giulio Berruti a Pechino Express: “Ho rischiato di essere investito”

Ci sono stati dei momenti di tensione frae Vito Bucci ae questo a causa del secondo che, dopo aver visto l’attore in mezzo di strada tentare di bloccargli il passaggio, ha chiesto al suo autista di non fermarsi. Una volta raggiunto Costantino della Gherardesca, tra i due uomini è nato un acceso confronto.“Questa cosa mi ha fatto infuriare, è stato un gesto folle. Se non mi fossi spostato in tempo o fossi caduto, mi avrebbero travolto“, ha commentato. “Da ora in poi, per quanto mi riguarda, Vito e Nathalie sono fuori dai giochi. Hogrosso, stavano per investirmi. Hanno detto al loro autista di non fermarsi“. A prendere le difese di Vito Bucci è stata Nathalie Guetta, sua partner nel gioco. “Gli Estetici (la coppia composta dae Nicolò Maltese, ndr), sono stati scorrettissimi nei nostri confronti.