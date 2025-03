Abruzzo24ore.tv - Giovane calciatore trovato morto sotto il ponte di Salle: ipotesi suicidio

Pescara - Il 26enne, originario di Montebello di Bertona e residente a Loreto Aprutino, giocava nella squadra locale di calcio a cinque. Un tragico evento ha scosso le comunità di Montebello di Bertona e Loreto Aprutino: undi 26 anni è stato risenza vitaildi, nei pressi di Caramanico Terme. Le autorità ipotizzano un gesto volontario, ma le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto. Il, residente a Loreto Aprutino ma originario di Montebello di Bertona, era noto per la sua passione per il calcio a cinque, sport che praticava nella squadra del paese. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità sportiva locale. Ildi, alto oltre 100 metri, è tristemente noto per episodi simili. In passato, altre persone hanno perso la vita precipitando da questa struttura, rendendo urgente una riflessione sulla necessità di implementare misure di sicurezza più efficaci per prevenire ulteriori tragedie.