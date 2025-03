Metropolitanmagazine.it - Giornata Internazionale della Donna: tre libri (e un fumetto) per celebrarla

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Come ogni anno dall’inizio del secolo scorso, l’otto marzo si celebra la(odei diritti delle donne). Più che una “festa”, come viene talvolta definita, si tratta di un’occasione per riflettere e discutere circa la parità di genere e l’affermazione femminile nella società. Anche la letteratura, nel corso del tempo, si è dedicata ampiamente alle donne. Talvolta sono stati autori di sesso maschile a renderle protagoniste delle proprie storie; altre volte, invece, a farlo sono state delle scrittrici.: chi ben incomincia.Storiebuonanotte per bambine ribelli Storiebuonanotte per bambine ribelli. «C’era una volta . una principessa? Macché! C’era una volta una bambina che voleva andare su Marte.