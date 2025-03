Notizie.com - Giornata internazionale della donna: perché si regala la mimosa, storia e significato dell’8 marzo

Il veroquesto giorno silasila– notizie.comÈ il giorno in cui si accendono i riflettori sui diritti delle donne, l’8. Istituito in ricordo di una manifestazione avvenuta il 23 febbraio del 1917 a San Pietroburgo, durante la quale le donne scesero in piazza per dire no alla miseria e chiedere il ritorno a casa dalla guerra di figli e mariti.Il suo nome per intero è: non si festeggia il 23 febbraio,questo giorno russo corrisponde all’8del nostro calendario. Chiunque sa che arriva oggi, ma in pochi conoscono il suo vero. Nel corso degli anni è diventata l’occasione per parlare di diritti, ma anche di uguaglianza di genere, lavoro, famiglia, discriminazione e violenza di genere.