Giornata Internazionale della Donna | perché si regala la mimosa?

Ormai è uso comune che, per celebrare la Festa, o meglio la, si regali la. Questa, però, è un’usanza esclusivamente italiana. Il che vuol dire che farlo in un altro paese non avrebbe alcun significato. Non tutti sanno che la scelta del fiore risale al 1946 quando due donne dell’Unione Donne d’Italia, Rita Montagnana e Teresa Mattei, propongono il ramo die per un motivo ben preciso. Disse Mattei:“Laera il fiore che i partigianivano alle staffette. Mi ricordava la lotta sulle montagne e poteva essere raccolto a mazzi e gratuitamente“.Un immagine, il fiore delle donne (fonte: Pixabay)Dunque, oltre al compito di rappresentare proprio l’energia, la forza e la tenacia delle donne, laera un fiore semplice.