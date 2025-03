Quotidiano.net - Giornata internazionale della donna 2025: perché è l’8 marzo? La bufala che gira da 114 anni

Roma, 7– Ogni anno l’8si celebra la, un'occasione per riflettere sui diritti conquistati, ma anche sulle sfide ancora da affrontare. Le originisono legate alle lotte operaie e alla battaglia per l'uguaglianza di genere: una questione, a dire il vero, ancora aperta, su cui c’è molto da fare. Dai mass media alla pubblicità, nell’uso comune si continua a parlare di festa. In realtà, più correttamente dovremmo fare riferimento alla. Una chance da cogliere per fare il puntosituazione: riflettere, sensibilizzare e, in una parola, lavorare per il cambiamento attraverso una consapevolezza più profonda a livello personale e sociale. Oggi l’8non è solo un giorno in cui ricordare le conquiste sociali e i diritti ottenuti nel tempo, ma anche un’occasione per accendere l’attenzione su temi ancora irrisolti, come la disparità salariale, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e la violenza contro le donne.