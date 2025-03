Noinotizie.it - Giornata della donna: “mettiamo al centro le bambine” Associazione Meter

Leggi su Noinotizie.it

Ieri il governo ha deliberato una normativa in materia di violenza di genere, femminicidi (pena fino all’ergastolo) e revenge porn. Molte iniziative annunciate, chieste, molte rivendicazioni in questa. Da sottolineare quella dell’che fa capo a don Liberato Di Noto: particolare attenzione alle.—–Di seguito un comunicato diffuso dall’:In occasioneFesta, l’, in prima linea nella tutela dei minori, richiama l’attenzione su una realtà spesso trascurata: la protezione delle, le donne del domani. Celebrare questasignifica anche garantire alle più piccole un’infanzia sicura, libera da ogni forma di violenza e abuso. Il rispetto e la dignità devono essere assicurati, prevenendo qualsiasi violazione dei loro diritti fondamentali.