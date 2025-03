Ilgiorno.it - Giornata dei Giusti: "Sono un esempio per tutti noi"

Le riflessioni degli adolescenti commuovono Pioltello, il microfono in via Rieti restituisce i loro pensieri più profondi nellaEuropea dei. Quest’anno si onora la memoria di grandi atleti che "hanno messo a repentaglio la propria vita per gli altri". Un messaggio recepito dai quattordicenni. "Impariamo ad andare controcorrente", "a pensare con la nostra testa", "a difendere chi è in difficoltà". Mattinata piena di significato, protagonisti, gli studenti di prima e terza media del Mattei-Di Vittorio. La cerimonia al Giardino dei, inaugurato nel 2019 "a distanza di sei anni ci troviamo per ribadire che queste persone hanno fatto davvero la differenza nella storia e mai come oggi ne abbiamo bisogno", ha detto la sindaca Ivonne Cosciotti. Cinque le vicende al centro dell’appuntamento: Bronislaw Czech, sciatore polacco che si unì alla Resistenza; Antonio Maglio, padre delle Paralimpiadi, medico, che con le sue intuizioni ha rivoluzionato la percezione della disabilità attraverso lo sport-terapia; Harry Seidel, il ciclista che contribuì alla fuga di oltre 100 persone dalla Germania Est attraverso la costruzione di tunnel sotto al Muro di Berlino.