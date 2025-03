Liberoquotidiano.it - Giorgio Armani torna alle radici con una nuova armonia tra 50 sfumature di marrone

Con un emozionante show da standing ovationha chiuso la settimana della moda milanese. E lo ha fatto - in modo spettacolare e intimo allo stesso tempo - al teatro di via Bergognone,stito per l'occasione come un club mewyorchese con i salottini che si snodano lungo la passerella. Dalla suggestiva atmosfera all'incantevole collezione per il prossimo autunno-inverno, tutto racconta la storia ditra eleganza e leggerezza dei capi (autentiche opere d'arte). «Ogni collezione per me è il desiderio di trovare nuove prospettive, di offrire nuove letture di uno stile i cui contorni sono chiari e netti. Questa stagione ho pensato, immaginando abiti che prendono i colori della terra, dei minerali, di certi paesaggi arsi dal sole (in passerella 50dindr) - spiega lo stilista -.