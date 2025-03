Liberoquotidiano.it - “Gioco pericoloso”, è il titolo del thriller di Lucio Pellegrini, dal 13 marzo al cinema

All'inizio del film ti appare tutto nella normalita: Carlo fa lo scrittore (Giannini) e ama Giada, ballerina di talento (Elodie), sono due artisti, che stanno insieme da anni. Ma improvvisamente,qualcosa cambia, quando Carlo incontra Peter (Scarpetta) pseudo pittore di dubbia fama. Gli ingredienti delci sono tutti: la villa isolata, gli sguardi ambigui, i rumori nella notte, mentre una pioggia violenta tinge il cielo di nero e fa tremare la casa.Intanto, Carlo viene a sapere che proprio in quella zona è sparita, anni prima una ragazza.Il clima diventa sempre più teso, e ci si chiede: chi è l'ipotetico assassino? “L'idea di fare questo film c'era da tempo, spiega il regista-”siamo partiti da una suggestione personale, per mettere al centro una situazione pericolosa. “ Ma il personaggio chiave è Elodie , cantante di successo, che ama ile non lo nasconde.