Ginnastica artistica Serie A1 | ad Ancona arriva il bis di Libertas Vercelli e Gymnastic Romagna Team

Al PalaPrometeo diva in archivio anche la seconda tappa dei campionati di A1 di. E dopo il fine settimana inaugurale di Montichiari, anche davanti al caloroso pubblico del capoluogo marchigiano festeggiano al femminile lae al maschile la Gynastics, entrambe già vincitrici nel primo appuntamento stagionale.Asia D’Amato (Fiamme Oro) beam during Artistics –A,s in Montichiari, Italy, February 03 2024GRANDE EMOZIONE PER IL RIENTRO DI ASIA D’AMATOUn pomeriggio ricco di avvenimenti in particolare tra le ragazze, dato che tornavano in gara alcune delle grandi protagoniste di Parigi 2024 come Manila Esposito e Alice D’Amato, ma il boato più grande è stato riservato ad Asia D’Amato, di nuovo salita sulle parallele nove mesi dopo il tremendo infortunio che l’ha costretta a saltare l’appuntamento più importante della carriera.