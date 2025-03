Ginnastica artistica intramontabile Chusovitina | a 49 anni vince in Coppa del Mondo a Baku

Leggi su Sportface.it

Si è entrati nel vivo della competizione in quel di, dove è in corso la seconda tappa didel. Dopo l’appuntamento inaugurale di Cottbus, la scena internazionale questo fine settimana si è spostata in Azerbaijan, dove dopo due giorni di qualifiche è arrivato il momento delle prime finali, tre al maschile e due al femminile.E SOGNA LOS ANGELES 2028La scena se l’è presa tutta Oksana, una leggenda dell’, che a 49è tornata in pedana e al suo secondo appuntamento indelmette subito un altro oro in bacheca. La classe 1975, che a gennaio compirà 50, ha già partecipato a ben otto Giochi Olimpici, ma dopo essere stata costretta a rinunciare alla qualificazione a Parigi 2024 causa infortunio, ha deciso di riprovarci con in mente un obiettivo ben chiaro: Los Angeles 2028.