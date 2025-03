Ilnapolista.it - Gilmour sarà riproposto accanto a Lobotka, il doppio play per aprire le maglie della Fiorentina (CorSport)

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport anticipa la presenza in campo dinel centrocampo del Napoli domani al Maradona contro la. Di conseguenza Billing partirà dalla panchina. Ilha convinto mister Conte.Leggi anche: Il: una novità che Conte ha trovato grazie all’emergenza (Gazzetta)ha meritato sul campo una nuova opportunitàEcco cosa si legge sul Corriere dello Sport:L’intuizione diventa certezza., la grande novità contro l’Inter,. Ilperlee avvicinarsi alla porta avversaria. Billyconfermato perché ha meritato sul campo una nuova opportunità. È una mente alternativa a Lobo a cui allega altri due piedi per una costruzione rafforzata ed energia di scorta per rincorrere palloni e rivali a tutto campo.