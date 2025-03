Spazionapoli.it - Gilmour arma segreta per Napoli-Fiorentina: l’incredibile statistica da titolare

Leggi su Spazionapoli.it

delper la sfida allapazzesca sullo scozzese quando parte daToccherò ancora aaffiancare Stanislav Lobotka nella gara train programma domani al Maradona dalle 15:00. Lo scozzese sarà impiegato nuovamente dopo il match contro l’Inter, per via dell’assenza di Anguissa, ancora indisponibile per infortunio.Last Updated on 8 Mar 2025 – 22:02 by Claudio Mancini