Gigante di Are Brignone al comando davanti a Goggia dopo la prima manche

Leggi su Ilfaroonline.it

La leader di Coppa del mondo Federicaè alladeldi Are. La valdostana ferma i cronometri sul tempo di 56?53 precedendo la compagna di squadra Sofia(56?87) e la norvegese Thea Louis Stjernesund (56?89).Quarto posto per l’italiana che gareggia per l’Albania Lara Colturi (57?04), che si lascia alle spalle la neozelandese Alice Robinson (57?18) e la svedese Sara Hector (57?29).(Fonte Adnkronos)Foto fisi.orgilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.