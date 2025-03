Giappone, Mattarella in visita al Memoriale della Pace di Hiroshima

Leggi su Ildenaro.it

Il presidenteRepubblica Sergiofa tappa aldiin occasionesuadi Stato in. “Desidero ringraziare ilper il ruolo di primo piano nel dibattito globale sul disarmo nucleare, una posizione che affonda le sue radici nell’esperienza sconvolgentedevastazione atomica. L’Italia abbraccia con convinzione questo percorso e rinnova il suo impegno nella piena realizzazione dell’Articolo VI del Trattato di Non Proliferazione”, riconoscendo “l’urgenza di un’azione condivisa che coinvolga necessariamente tutte le potenze nucleari” e sostenga “i processi e le attività delle organizzazioni internazionali, consessi imprescindibili di dialogo e confronto, convinti che un multilateralismo efficace sia il miglior presidio per la”.