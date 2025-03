Linkiesta.it - Gianni Infantino proverà a riabilitare la Russia nel calcio mondiale?

Leggi su Linkiesta.it

si comporta come da sempre fanno gli autocrati di tutto il mondo. Il numero uno della Fifa sta svuotando di valori e regole l’istituzione che presiede, usa il potere esecutivo per controllare il potere giudiziario con uomini di fiducia, appiattisce le opposizioni in modo da garantirsi la rielezione, si assicura che i suoi desiderata siano rispettati quando ci sono votazioni cruciali come la sede dei prossimi Mondiali.Non era iniziata così, la sua avventura da numero uno del. Il giorno dopo la sua elezione, circa nove anni fa, al Congresso della Fifa aveva detto: «Ripristineremo l’immagine e il rispetto della Fifa, e tutti nel mondo ci applaudiranno. Voglio lavorare con tutti voi insieme per ripristinare e ricostruire una nuova era in cui possiamo rimettere ilal centro della scena.