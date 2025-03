Biccy.it - Giaele De Donà e Bradford Beck stanno ancora insieme? Lei fa chiarezza

De?La coppia è diventata nota durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, a cui lei ha partecipato. All’epoca fecero molto discutere per la loro relazione aperta e a distanza. Ma, nonostante una crisi, i due ne uscirono indenni. Fino al gennaio dello scorso anno quando, dopo mesi di silenzio,Deannunciò la rottura.“Non avrei mai voluto fare questa storia ma dopo tutti i commenti che ho letto ed i messaggi ritengo che sia arrivato il momento“, aveva detto, “In molti di voi l’anno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa. Di prendere due strade diverse. Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi come sono sempre stata. (.) I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti.