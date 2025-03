Lettera43.it - Germania, Merz annuncia l’accordo Cdu-Spd per il nuovo governo

Leggi su Lettera43.it

Friedrich, cancelliere tedesco in pectore, hato che i conservatori dell’Unione Cdu-Csu (vincitori delle elezioni) hanno raggiunto un accordo di principio con l’Spd di centrosinistra (di cui fa parte Olaf Scholz) per formare unin. «I colloqui esplorativi sono conclusi. Abbiamo trovato un accordo su una serie di questioni. Abbiamo un documento comune che sarà la base delle trattative per definire il patto di coalizione che cominceranno la prossima settimana», ha dichiarato, facendo sapere che è stata raggiunta un’intesa «su tre temi: migrazione, finanze, mercato del lavoro». Presenti anche Markus Söder della Csu e i due co-presidenti Spd, Lars Klingbeil e Saskia Esken. Lava quindi verso una riedizione della Große Koalition che è stata a lungo al potere con Angela Merkel cancelliera.