Germania Merz | Accordo per negoziati coalizione ci attende grande compito

“Le consultazioni sono concluse, c’è un documento esplorativo congiunto. Abbiamo raggiunto unsu alcune questioni. Il documento comune costituisce la base per idiche inizieranno la prossima settimana”. Lo ha detto il leader della Cdu, Friedrich, in conferenza stampa dopo i colloqui esplorativi tra Cdu-Csu e Spd. “Abbiamo undavanti a noi. Siamo consapevoli delle sfide, soprattutto per quanto riguarda la situazione internazionale”, ha affermato il leader della Cdu.: “Cdu-Csu e Spd su ampliamento controlli ai confini”Cdu-Csu e Spd hanno raggiunto unsui respingimenti alle frontiere. Lo ha detto il leader della Cdu, Friedrich, in conferenza stampa dopo i colloqui esplorativi tra Cdu-Csu e Spd. Fin dal primo giorno di attuazione dei piani del governo, i controlli alle frontiere saranno “notevolmente ampliati” e il numero dei respingimenti aumenterà, ha spiegato, aggiungendo che i programmi di ammissione volontaria come quello con l’Afghanistan saranno aboliti, il ricongiungimento familiare sarà limitato e alla polizia federale saranno conferiti poteri aggiuntivi.