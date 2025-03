Ilfattoquotidiano.it - Germania, l’annuncio di Merz: “Raggiunto un principio di accordo per formare il governo”. Dal lavoro ai migranti: ecco i punti dell’intesa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è undiper la formazione delin. Lo hannoCdu-Csu e Spd, come ha annunciato il leader dei conservatori tedeschi e cancelliere in pectore, Friedrich. Le intese riguardano l’azione sui temi legati all’immigrazione, tra i più controversi della vigilia, all’economia e alle riforme del mondo del. “Abbiamounsu alcune questioni – ha affermato– Abbiamo un grande compito davanti a noi. Siamo consapevoli delle sfide, soprattutto per quanto riguarda la situazione internazionale”. Sia– che sarà il prossimo cancelliere – sia Lars Klingbeil dell’Spd hanno confermato l’intesa spiegando che ora passeranno ai colloqui formali per costruire undi coalizione.I tre partiti hanno trovato un’intesa sui respingimenti alle frontiere al termine dei colloqui esplorativi: fin dal primo giorno di attuazione dei piani del, i controlli alle frontiere saranno “notevolmente ampliati” e il numero dei respingimenti aumenterà, ha spiegato, aggiungendo che i programmi di ammissione volontaria come quello con l’Afghanistan saranno aboliti, il ricongiungimento familiare sarà limitato e alla polizia federale saranno conferiti poteri aggiuntivi.