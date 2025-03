Inter-news.it - Gentile: «L’Inter non poteva ripetere il campionato dello scorso anno»

Riccardo, telecronista e giornalista sportivo, è intervenuto in diretta su Sky Sport 24, parlando della stagione delha confrontato ildei nerazzurri con quello.IL COMMENTO – Riccardo, in diretta dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la stagione del. L’opinionista considera positivo il cammino fatto fin qui dalla squadra di Simone Inzaghi, nonostante loa questo punto della stagioneavesse tutt’altro vantaggio in classifica: «Non è facileuna stagione perfetta. Nellola squadra di Inzaghi ha vinto lo scudetto senza problemi, senza veri rivali. Fare la stessa cosa non è semplice, soprattutto perché è l’unica squadra italiana in lotta su tre fronti. In Champions sta andando alla grande, ha un piede nei quarti di finale.