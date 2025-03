Liberoquotidiano.it - Gene Hackman, una morte atroce. La verità del medico legale: cosa ha stroncato lui e la moglie

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'attore premio Oscarè morto per cause naturali, probabilmente circa una settimana dopo la scomparsa dellaBetsy Arakawa, ha dichiarato ildello Stato americano del New Mexico. La compagna sarebbe stata stroncata da un virus polmonare. I risultati pongono fine a più di una settimana di mistero che ha circondato ladi una delle star più amate di Hollywood, il cui carattere da uomo comune nascondeva una presenza potente e una rara abilità recitativa. "La causa delladi, 95 anni, è una malattia cardiovascolare ipertensiva e aterosclerotica, con il morbo di Alzheimer come fattore significativo", ha dichiarato Heather Jarrell,capo dell'Ufficio dell'investigatoredel New Mexico. "La causa del decesso della signorina Betsy, di 65 anni, è hantavirus, sindrome polmonare.