Secoloditalia.it - Gene Hackman, l’ultimo atto: la moglie uccisa da un virus trasmesso da un topo. Lui è morto inconsapevole

Leggi su Secoloditalia.it

Un’ultima, clamorosa rivelazione segna il destino die dellaBetsy Arakawa: la donna è morta a causa dell’hanta, un raropolmonaredai topi, mentre l’re, affetto da Alzheimer, potrebbe non essersi nemmeno reso conto della tragedia avvenuta sotto il suo stesso tetto. La loro fine, avvenuta a una settimana di distanza, è un dramma che sembra uscito dalla sceneggiatura di un noir, e invece è vita vera, cruda, senza il filtro della finzione., due volte premio Oscar, si è spento a 95 anni nella sua casa di Santa Fe, in New Mexico, solo edell’orrore che lo circondava.capitolo di una vita condivisaIl medico legale Heather Jarrell ha ricostruito un quadro che non ha bisogno di sovrastrutture per risultare sconvolgente:e lasono morti intervallati a soli sette giorni di intervallo, addirittura senza che l’re, malato in fase avanzata, comprendesse cosa fosse accaduto alla donna con cui aveva condiviso 34 anni di vita.