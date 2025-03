Gene Hackman è morto per cause naturali una settimana dopo la moglie Betsy Arakawa

Leggi su Cinefilos.it

perunalaStando a quanto riportato da Heather Jarrell, il medico legale capo dell’Ufficio dell’investigatore medico del New Mexico,e suasarebbero morti perad unadi distanza circa l’uno dall’altro. L’attore sarebbe infatti deceduto intorno al 17 febbraio per malattie cardiovascolari, con il morbo di Alzheimer come fattore significativo. La, invece, intorno all’11 febbraiio per aver contratto l’hantavirus, un virus potenzialmente mortale trasmesso dai topi.e latrovati morti nella loro casa di Santa Fe, 95 anni, e, 65 anni, sono poi stati trovati morti il 26 febbraio. In quell’occasione le autorità avevano dichiarato di non sospettare un omicidio.