Gene Hackman e l'ultimo gesto d'amore: vivo per settimane accanto al corpo della moglie

È una storia straziante quella diBetsy Arakawa, la coppia trovata senza vita assieme a uno dei loro cuccioli nella casa di famiglia di Santa Fe, in New Mexico. Le analisi dei medici legali hanno svelato le cause del decessocoppia. La prima a perdere la vita fu Betsy,a cuiscelse di rimanere per giorni interi, in un ultimo intenso.Betsy Arakawa morta a causa di un virusDopodi mistero, illazioni e ipotesi, sono state svelate le cause del decesso di Betsy Arakawa. La pianista 63enne, ha confermato il medico legale Heather Jarrell in conferenza stampa, “è morta per cause naturali”. Esclusa l’ipotesi di un avvelenamento da monossido di carbonio (sostanza non rilevata nel corso delle autopsie), si scopre che ad uccidere Arakawa è stata un’infezione da Hantavirus, virus trasmesso dai roditori.