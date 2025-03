Metropolitanmagazine.it - Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono morti per cause naturali

Dopo giorni di analisi, le autorità hanno reso note ledella scomparsa die di. La pianista sarebbe morta per colpa di una sindrome polmonare da hantavirus, un raro virus respiratorio, mentre il divo di Hollywood sarebbe stato stroncato da problemi cardiaci, sopraggiunti con l’Alzheimer, una settimana dopo la. I loro corpi, parzialmente mummificati, erano stati rinvenuti il mese scorso nella loro abitazione, nel New Mexico., novantacinque anni, potrebbe non essersi reso conto del decesso della consorte. Il medico capo investigatore Heather Jarrell ha dichiarato: «Era in pessime condizioni di salute. Aveva una grave malattia cardiaca e penso che alla fine sia stata questa la causa della sua morte». Dagli accertamenti fatti sul suo corpo è emerso che la dua morte risalirebbe al 18 febbraio.