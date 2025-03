Quotidiano.net - Gene Hackman e Betsy Arakawa: morti a distanza di una settimana

Leggi su Quotidiano.net

è morto per problemi di cuore quasi unadopo la moglie, deceduta invece a causa della Sindrome Polmonare da Hantavirus. Lo hanno detto gli investigatori che per giorni si sono arrovellati sulla scomparsa del celebre attore due volte premio Oscar. Secondo le indicazioni del pacemaker il cuore di, che soffriva di Alzheimer, ha smesso di battere il 17 febbraio. I medici legali non hanno usato la parola infarto come causa della morte ma, alla luce della passata storia clinica dell'attore, è probabile che si stiano orientando in quella direzione. L'Alzheimer avrebbe contribuito alla morte. La morte di"è stata per cause naturali", ha sottolineato la medico legale del New Mexico Heather Jarrell in una conferenza stampa, e il decesso è stato provocato dalla sindrome da Hantavirus, una malattia respiratoria rara ma grave, causata dall'infezione con hantavirus, unre di virus trasmesso principalmente dai roditori.