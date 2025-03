Iltempo.it - Gene Hackman aveva problemi cardiaci. A uccidere la moglie l'hantavirus

Leggi su Iltempo.it

L'attoreè morto pere mostrava gravi segni del morbo di Alzheimer. Laè deceduta una settimana prima a causa di una sindrome polmonare da. Sono i nuovi particolari resi noti dalle autorità che hanno indagato sulla fine del premio Oscar e di Betsy Harakawa. Le autoritàno inizialmente già escluso il coinvolgimento di terze persone dopo che i corpi erano stati scoperti lo scorso 26 febbraio. I test immediati per l'avvelenamento da monossido di carbonio erano inoltre risultati negativi. Arakawa, 65 anni, è stata trovata con un flacone di medicinali aperto e pillole sparse sul bancone del bagno., 95 anni, è stato trovato nell'ingresso della casa. Entrambe le morti sono state dunque dichiarate per cause naturali, ha detto il medico legale dottoressa Heather Jarrell insieme ai funzionari statali dei Vigili del Fuoco e della sanità in una conferenza stampa.