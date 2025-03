Ilrestodelcarlino.it - Gender gap: "Oltre tremila in sciopero"

"L’otto marzo le donne hanno poco da festeggiare, ci sono troppe disuguaglianze e per questo abbiamo proposto scioperi nelle nostre aziende". Lo hanno ribadito, ancora una volta, le delegate Fiom al presidio che ieri mattina – dalle 10,30 alle 12 – si è tenuto a in via dei Gonzaga, bloccando la strada provinciale per Sesso.lavoratrici e lavoratori, in 35 aziende metalmeccaniche della nostra provincia, hanno risposto all’appello della Fiom Cgil di Reggio Emilia e delle delegate e delegati Fiom che nelle aziende hanno organizzato ieri gli scioperi. Nelle settimane scorse si sono svolte50 assemblee sindacali in cui la Fiom ha discusso con le lavoratrici e soprattutto con la maggioranza dei lavoratori uomini metalmeccanici, le ragioni dellodi oggi che poi è stato votato dalle assemblee.