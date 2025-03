Lanazione.it - Gea vince a Campi. E domani c’è la ’Galli’

Leggi su Lanazione.it

Vittoria rinfrancante aBisenzio per la Gea Grosseto che ora sogna l’aggancio al Galli San Giovanni val d’Arno. Successo esterno per 78-67 della formazione biancorossa nella settimana giornata del girone di ritorno di Divisione 1. La formazione di coach Marco Santolamazza ha avuto la meglio dell’UnionBisenzio grazie ad una prestazione importante, con una gara approcciata nella maniera giusta. "E’ stata una vittoria importante per cancellare la brutta figura che abbiamo fatto in casa nel turno scorso – ha spiegato Santolamazza -. Giocando subito ci siamo lasciati alle spalle la sconfitta. Aabbiamo controllato dall’inizio. Loro sono una squadra molto giovane, hanno retto il primo quarto. Non hanno più niente da chiedere alonato. Quando abbiamo preso il largo l’abbiamo portata avanti.