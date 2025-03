Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Sprint Napoli”

: “”">In un calcio sempre più diviso tra risultatisti ed esteti, a fare la differenza sono i numeri e i risultati. Scrive Antonio Giordano su Lache ildi Antonio Conte, dopo un inizio difficile, ha ritrovato il passo giusto, tanto da rimettersi in corsa per un piazzamento di prestigio.“Yes we can”, agosto 2024. Ilche travolge il Verona 3-0 sembra appartenere a un’altra era e invece è già questa, quella firmata Antonio Conte. “Le macerie del recente passato sono ancora lì – scrive Giordano – ma tra le rovine è spuntato un fiore, persino uno striscione, e nell’aria si sente l’eco della frase cult di questi otto mesi: ‘Se vogliamo, possiamo’”.I numeri danno ragione alla squadra azzurra: 57 punti, uno in meno dell’Inter, due in più dell’Atalanta, cinque in più della Juventus.