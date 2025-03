Sbircialanotizia.it - Gaza, l’Italia con Francia, Germania e Regno Unito: “Favorevole l’iniziativa araba”

Leggi su Sbircialanotizia.it

I ministri degli Esteri dei quattro Paesi: “Ribadiamo chiaramente che Hamas non deve più governarené costituire una minaccia per Israele” “Noi, ministri degli Esteri di, Italia e, accogliamo con favoredi un piano di ripresa e ricostruzione per. Il piano indica un percorso concreto per la . L'articolocon: “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.