Fanpage.it - Gatto in calore: cosa fare e come gestire il micio

Leggi su Fanpage.it

Ilè la fase del ciclo riproduttivo durante la quale la gatta è fertile. In questo periodo sia le femmine che i maschi non sterilizzati manifestano una serie di comportamenti ben riconoscibili che possono essere difficili da. Per aiutare una gatta ad affrontare questo periodo particolarmente stressante serve quindi molta pazienza ed empatia.