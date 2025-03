Gasperini al Milan annuncio improvviso | Avrà carta bianca

Leggi su Sportface.it

Ibrahimovic ha scelto il nuovo Ds e ora riprende quota il nome del tecnico dell’Atalanta per il dopo Conceicao. Le ultimeConceicao è un allenatore già virtualmente esonerato. Il pasticcio del suo (ora ex) portavoce, con la smentita del tecnico che ha avuto la stessa utilità di un bancomat con il conto a zero, è il tristissimo finale di una fine già annunciata dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Feyenoord.Poi i tre ko consecutivi in campionato, uno più meritato dell’altro che hanno cancellato ildalla corsa al quarto posto. Insomma, peggio di così era davvero impossibile fare. Conceicao non verrà rimpianto da nessuno, anche se i principali colpevoli del disastro rossonero sono altri.Caos: Ibrahimovic ha scelto il nuovo Ds (all’insaputa di Furlani?)In primis la proprietà (vai a capire quale.